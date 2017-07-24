"Авангард" подписал пятого шведа
Спорт  •  24 июля 2017, 17:53, последнее обновление 24 июля 2017, 17:56  •  печать

"Авангард" подписал пятого шведа

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Очередным новобранцем "ястребов" стал 26-летний Андре Петерссон.

Официальный сайт "Авангарда" объявил о заключении контракта с нападающим Андре Петерссоном. Соглашение с игроком, отыгравшим три предыдущих сезона в ХК "Сочи" рассчитано на один год. В омском клубе хоккеист станет шестым легионером.

С обновлением линии атаки нашей команде нужен был креативный нападающий, - отметил генеральный менеджер "Авангарда" Владимир Шалаев. - Петерссон - игровик, универсал, способный бросить и отдать, исполнитель высокого класса, который, как мы рассчитываем, усилит нашу игру в большинстве.

Свою хоккейную карьеру уроженец города Олофстрём начал 2008 году в шведском "ХВ71". В том же году он был выбран "Оттавой Сенаторз" в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим 109 номером. Заокеанский этап карьеры Петерссона стартовал в сезоне 2011/2012, однако, несмотря на неплохую результативность шведа в АХЛ (111 очков в 152 встречах), пробиться в НХЛ техничный крайний форвард не сумел, ограничившись одной игрой за "сенаторов".

В сезоне 2014/2015 Андре дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за "Сочи", где сразу стал одним из лидеров команды. Всего в составе южан новичок "ястребов" принял участие в 146 матчах, в которых набрал 113 (58+55) очков.

Теги  •  #Андре Петерссон #ХК Авангард #хоккей

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