Омский боксёр Алексей Тищенко попал в Книгу рекордов Гиннесса

Двукратный олимпийский чемпион по боксу вместе со своим коллегой – Олегом Саитовым провели самую массовую тренировку по боксу на Красной площади.

Рекордом отметили День бокса в России. Как сообщает ТАСС, рекорд самой массовой тренировки по боксу внесён в Книгу Гиннеса. Его зафиксировали на Красной площади 22 июля.

Провели её – двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трёх тысяч человек. Подобные тренировки также прошли в нескольких городах России.

Ранее аналогичный рекорд был установлен в 2015 году в Москве. Тренировку, правда, для 791 человека провёл американский боксёр Флойд Мэйуэзер-младший.