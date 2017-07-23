Омский боксёр Алексей Тищенко попал в Книгу рекордов Гиннесса

Рекордом отметили День бокса в России. Как сообщает ТАСС, рекорд самой массовой тренировки по боксу внесён в Книгу Гиннеса. Его зафиксировали на Красной площади 22 июля.
Провели её – двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трёх тысяч человек. Подобные тренировки также прошли в нескольких городах России.
Ранее аналогичный рекорд был установлен в 2015 году в Москве. Тренировку, правда, для 791 человека провёл американский боксёр Флойд Мэйуэзер-младший.
Зимой фигурное катанание, летом бокс, не застаивается Красная площадь, да ещё рекорды представляет возможностью ставить, не совсем спортивные конечно, но все же
Вот и ещё один рекорд на двоих у наших чемпионов, ещё раз в историю вошли, и о боксе ещё раз напомнили, молодцы ребята.
Не могу сказать что это из разряда выдающихся мероприятий, но очень интересных и полезных это точно.
Да ладно, кто-то делает самую большую ракету из колы и ментоса, кто-то попой орехи колет, лишь бы в книгу рекордов попасть. Тоже мероприятия не выдающиеся, но кто-то же это делает. Так что пусть уж лучше боксируют, по крайней мере спортивную форму сохранят.
Я и те мероприятия выдающимися не назову, многие так вообще отвратительные, и ничего против этого не имею - это хорошо что занимаются полезным делом, но от того выдающимся оно не станет.