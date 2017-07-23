Омский боксёр Алексей Тищенко попал в Книгу рекордов Гиннесса
Спорт  •  23 июля 2017, 17:33, последнее обновление 23 июля 2017, 17:40  •  печать

Омский боксёр Алексей Тищенко попал в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:

Двукратный олимпийский чемпион по боксу вместе со своим коллегой – Олегом Саитовым провели самую массовую тренировку по боксу на Красной площади.

Рекордом отметили День бокса в России. Как сообщает ТАСС, рекорд самой массовой тренировки по боксу внесён в Книгу Гиннеса. Его зафиксировали на Красной площади 22 июля.

Провели её – двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов. Всего в тренировке на Красной площади приняли участие около трёх тысяч человек. Подобные тренировки также прошли в нескольких городах России.

Ранее аналогичный рекорд был установлен в 2015 году в Москве. Тренировку, правда, для 791 человека провёл американский боксёр Флойд Мэйуэзер-младший.

Теги  •  #Алексей Тищенко #бокс #Книга рекордов Гиннесса

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таисия Петрова  •  23 июля 2017, 19:38

Зимой фигурное катанание, летом бокс, не застаивается Красная площадь, да ещё рекорды представляет возможностью ставить, не совсем спортивные конечно, но все же

Ответить
Роман Орехов  •  23 июля 2017, 19:03

Вот и ещё один рекорд на двоих у наших чемпионов, ещё раз в историю вошли, и о боксе ещё раз напомнили, молодцы ребята.

Ответить
Александр Божежар  •  23 июля 2017, 18:33

Не могу сказать что это из разряда выдающихся мероприятий, но очень интересных и полезных это точно.

Ответить
Анна Орлова  •  23 июля 2017, 20:17

Да ладно, кто-то делает самую большую ракету из колы и ментоса, кто-то попой орехи колет, лишь бы в книгу рекордов попасть. Тоже мероприятия не выдающиеся, но кто-то же это делает. Так что пусть уж лучше боксируют, по крайней мере спортивную форму сохранят.

Ответить
Александр Божежар  •  23 июля 2017, 20:20

Я и те мероприятия выдающимися не назову, многие так вообще отвратительные, и ничего против этого не имею - это хорошо что занимаются полезным делом, но от того выдающимся оно не станет.

Ответить
Последние новости
В Омске кондуктор потребовала от школьников купить "взрослый" билет  •  вчера, 20:43  •   1
Три человека погибли в каскадной аварии под Омском  •  вчера, 11:40  •   5
Тысячи омичей собрались на Сабантуй  •  вчера, 09:55  •   5  •  
"Работник" банка украл у омской пенсионерки 55 тысяч рублей  •  22 июля 2017, 17:13  •   5
Власти Объединённых Арабских Эмиратов назвали остров в честь Омска  •  22 июля 2017, 15:34  •   4
В Омске маршрутка столкнулась с иномаркой у виадука на 15-й Рабочей  •  22 июля 2017, 14:50  •   5  •    •  
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400