Михаил Юньков выставлен "Авангардом" на драфт отказов

Центрфорвард не полетел с командой на сборы в Германию.

Омский "Авангард" поместил нападающего Михаила Юнькова в список отказов, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт 31-летнего игрока рассчитан до конца сезона 2017/2018. В прошедшем первенстве КХЛ воспитанник воскресенского хоккея принял участие в 62 встречах, (большинство из них провёл в четвёртом звене), в которых отметился 10 (5+5) набранными очками.

Не поехал с командой в немецкий Фюссен и защитник Никита Никитин. Срок соглашения чемпиона мира 2012 года с "ястребами" подошёл к концу, а новый контракт между сторонами подписан не был. В прошлом сезоне вернувшийся из Северной Америки 31-летний оборонец отыграл за омичей 51 игру и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности "+1".

На сбор в Германию тренерский штаб "Авангарда" пригласил 34 хоккеистов, 14 из которых являются воспитанниками клуба.

Вратари: Доминик Фурх, Денис Костин, Олег Шилин.

Защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Юнас Анелёв, Эрик Густафссон, Никита Лисов, Илья Дервук, Егор Мажуга, Максим Минеев, Александр Осипов, Виталий Меньшиков, Максим Березин, Алексей Яценко.

Нападающие: Александр Пережогин, Деннис Эверберг, Юхан Сундстрем, Иван Фищенко, Артур Лаута, Илья Михеев, Валентин Пьянов, Николай Лемтюгов, Пётр Хохряков, Данил Файзуллин, Никита Самохвалов, Михаил Фисенко, Семён Кошелев, Дмитрий Кугрышев, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Дмитрий Жукенов, Артём Манукян, Ансель Галимов.

В Фюссене команда будет работать с 21 июля по 1 августа. Помимо тренировочного процесса "красно-бело-чёрным" предстоит провести два товарищеских матча: 27 июля с подмосковным "Витязем" и 29 июля со сборной Италии.