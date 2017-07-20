"Авангард" отказался от услуг Максима Пестушко
Спорт  •  20 июля 2017, 09:15, последнее обновление 20 июля 2017, 09:17  •  печать

"Авангард" отказался от услуг Максима Пестушко

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О новом месте работы 32-летнего форварда не сообщается.

Пресс-служба омского "Авангарда" проинформировала о прекращении сотрудничества с нападающим Максимом Пестушко. Действующий до окончания сезона 2018/2019 контракт игрока был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Клуб благодарит Максима за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры, - говорится на официальном сайте "Авангарда".

В Омске уроженец Набережных Челнов провёл один сезон, набрав 28 (12+16) очков в 59 встречах регулярного чемпионата и 2 (0+2) результативных баллах в 12 играх плей-офф.

Теги  •  #Максим Пестушко #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  20 июля 2017, 10:39

Может, просто не сошлись взглядами на хоккей с новым главным? Приглашал-то его другой.

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Виктор Леонов  •  20 июля 2017, 09:31

Наверное, тренеры ждали от опытного игрока более высокой результативности.

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