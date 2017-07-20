"Авангард" отказался от услуг Максима Пестушко

О новом месте работы 32-летнего форварда не сообщается.

Пресс-служба омского "Авангарда" проинформировала о прекращении сотрудничества с нападающим Максимом Пестушко. Действующий до окончания сезона 2018/2019 контракт игрока был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Клуб благодарит Максима за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры, - говорится на официальном сайте "Авангарда".

В Омске уроженец Набережных Челнов провёл один сезон, набрав 28 (12+16) очков в 59 встречах регулярного чемпионата и 2 (0+2) результативных баллах в 12 играх плей-офф.