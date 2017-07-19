Алексей Орлов вернулся в "Иртыш"
Спорт  •  19 июля 2017, 08:22, последнее обновление 19 июля 2017, 08:29  •  печать

Алексей Орлов вернулся в "Иртыш"

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Воспитанник омского футбола наденет форму главной команды региона после полугодичного отсутствия.

Официальный сайт ФК "Иртыш" сообщил о возобновлении сотрудничества с 19-летним Алексеем Орловым. В составе "речников" центральный полузащитник дебютировал в прошлом сезоне, приняв участие в 11 встречах, в которых отметился 1 забитым мячом. В зимнее межсезонье талантливый игрок принял приглашение ФК "Сочи", однако не сумел пробиться в основной состав южан, ограничившись лишь тремя выходами на замену. 

Накануне стал известен календарь первенства ФНЛ в зоне "Восток". Стартовый матч подопечные Александра Дереповского проведут 9 августа в Барнауле против местного "Динамо". Перед омскими болельщиками "иртышовцы" впервые предстанут 16 августа в поединке против "Смены" из Комсомольска-на-Амуре. Заключительный тур чемпионата состоится 24 мая.

Теги  •  #ФК Иртыш #футбол

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Комментарии
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Макс Павлов  •  19 июля 2017, 09:14

Полгода довольно ощутимый срок, надеюсь, что наш земляк сможет быстро вернуть былую форму.

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