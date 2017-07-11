Омич стал лучшим в Европе шахматистом-юниором
Спорт  •  11 июля 2017, 12:00, последнее обновление 11 июля 2017, 12:07  •  печать

Омич стал лучшим в Европе шахматистом-юниором

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Михаил Петренко выиграл европейское золото, выиграв матчи с большинством соперников.

18-летний омич стал лучшим шахматистом Европы среди юниоров (спорт глухих) по итогам турнира в шведском городе Лунд. Михаил Петренко одержал победы в матчах с Малвиной Жевчик (Польша), Алиной Лянгузовой (Украина) и Элмисом Марцинкевичусом (Литва), а также сыграл вничью с украинцем Владиславом Выховским.

Добавим, что Михаил Петренко - многократный победитель национальных первенств. В 2014 году он завоевал звание чемпиона Европы, а год назад стал чемпионом мира по шахматам среди глухих спортсменов, набрав 5,5 очка из 6 возможных.

Теги  •  #чемпионат Европы #шахматы

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