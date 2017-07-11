"Омь-СибГУОР" укрепила состав игроком молодёжной сборной России
Спорт  •  11 июля 2017, 09:30, последнее обновление 11 июля 2017, 09:49  •  печать

"Омь-СибГУОР" укрепила состав игроком молодёжной сборной России

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Первым новичком клуба в межсезонье стала Ксения Плигунова.

Официальный сайт "Омь-СибГУОР" объявил о возвращении в родные пенаты воспитанницы омского волейбола Ксении Плигуновой. Предыдущий сезон 19-летняя центральная блокирующая провела в красноярском "Енисее", завоевавшем бронзовые медали Суперлиги.

Накануне стали известны состав групп и расписание чемпионата России среди женщин высшей лиги "Б". Как и в прошлом году, соперниками омичек по третьей группе станут барнаульский "Алтай", иркутская "Ангара", читинская "Забайкалка" и красноярская "Юность". Игры стартового тура пройдут в Чите с 10 по 15 октября. Местом проведения третьего тура, запланированного с 20 по 25 декабря, станет Омск.

Теги  •  #волейбол #Ксения Плигунова #Омь-СибГУОР

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