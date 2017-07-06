Кубок мира по футболу привезут в Омск
Спорт  •   6 июля 2017, 21:28, последнее обновление 6 июля 2017, 21:51  •  печать

Кубок мира по футболу привезут в Омск

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Главный футбольный трофей, который разыграют в России в следующем году, сможет увидеть любой омич.

Сегодня, 6 июля, в Москве озвучили маршрут тура кубка чемпионата мира по футболу - 2018. Его организует Международная федерация футбола (ФИФА) по аналогии с эстафетой олимпийского огня.

Кубок мира побывает в 24 городах России и более чем 50 странах. В Омске трофей, выполненный из чистого золота, будет находиться с 15 по 17 сентября. Его выставят в специальном шатре, где каждый желающий сможет увидеть кубок. Завершится тур в Москве 14 июня, перед стартом мундиаля.

Добавим, что следующим летом в центре Омска, на улице Бударина будет работать фан-зона для просмотра матчей чемпионата мира на большом экране.

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