Кубок мира по футболу привезут в Омск

Главный футбольный трофей, который разыграют в России в следующем году, сможет увидеть любой омич.

Сегодня, 6 июля, в Москве озвучили маршрут тура кубка чемпионата мира по футболу - 2018. Его организует Международная федерация футбола (ФИФА) по аналогии с эстафетой олимпийского огня.

Кубок мира побывает в 24 городах России и более чем 50 странах. В Омске трофей, выполненный из чистого золота, будет находиться с 15 по 17 сентября. Его выставят в специальном шатре, где каждый желающий сможет увидеть кубок. Завершится тур в Москве 14 июня, перед стартом мундиаля.

Добавим, что следующим летом в центре Омска, на улице Бударина будет работать фан-зона для просмотра матчей чемпионата мира на большом экране.