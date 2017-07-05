Ансель Галимов стал игроком "Авангарда"

Контракт 26-летнего форварда с "ястребами" рассчитан на два года.

Официальный сайт "Авангарда" объявил о подписании двухлетнего соглашения с воспитанником нижнекамского хоккея Анселем Галимовым, на днях получившего статус неограниченно свободного агента.

Галимов отлично вписывается в концепцию команды, предложенную главным тренером Андреем Скабелкой, - отметил генеральный менеджер омского клуба Виктор Шалаев. - Это нападающий, который умеет и отработать в обороне, и принести пользу в атаке. Техничный, с характером, не уступающий никому в борьбе. Но главное - он абсолютно командный игрок, думающий прежде всего об успехе коллектива, а не о своей статистике. Его решения на льду подчинены командным целям.

Предыдущим местом работы правого крайнего было столичное "Динамо". В составе "бело-голубых" хоккеист провёл два последних сезона, отметившись 35 набранными очками в 111 играх. Кроме того, в активе Галимова выступления за новокузнецкий "Металлург" и "Нефтехимик" и две игры за сборную России. Любопытно, что младший брат Анселя - Эмиль также играет в КХЛ, защищая цвета ярославского "Локомотива".