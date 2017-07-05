Ансель Галимов стал игроком "Авангарда"
Спорт  •   5 июля 2017, 15:42  •  печать

Ансель Галимов стал игроком "Авангарда"

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Контракт 26-летнего форварда с "ястребами" рассчитан на два года.

Официальный сайт "Авангарда" объявил о подписании двухлетнего соглашения с воспитанником нижнекамского хоккея Анселем Галимовым, на днях получившего статус неограниченно свободного агента.

Галимов отлично вписывается в концепцию команды, предложенную главным тренером Андреем Скабелкой, - отметил генеральный менеджер омского клуба Виктор Шалаев. - Это нападающий, который умеет и отработать в обороне, и принести пользу в атаке. Техничный, с характером, не уступающий никому в борьбе. Но главное - он абсолютно командный игрок, думающий прежде всего об успехе коллектива, а не о своей статистике. Его решения на льду подчинены командным целям.

Предыдущим местом работы правого крайнего было столичное "Динамо". В составе "бело-голубых" хоккеист провёл два последних сезона, отметившись 35 набранными очками в 111 играх. Кроме того, в активе Галимова выступления за новокузнецкий "Металлург" и "Нефтехимик" и две игры за сборную России. Любопытно, что младший брат Анселя - Эмиль также играет в КХЛ, защищая цвета ярославского "Локомотива".

Теги  •  #Ансель Галимов #Виктор Шалаев #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  5 июля 2017, 17:01

Хорошее приобретение. Игрок, что называется, находится в полном расцвете сил.

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