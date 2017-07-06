Дмитрий Сычёв возвращается в московский "Локомотив"

В Царской башне Казанского вокзала столичный "Локомотив" презентовал свой фарм-клуб "Локомотив-Казанка". Сезон 2017/2018 амбициозный новичок проведёт в Западном дивизионе Профессиональной футбольной лиги, но уже объявлено, что он будет стремиться к повышению в классе. Костяк "Казанки" составят молодые игроки, а в роли дядьки-наставника приглашён лучший футболист России 2004 года Дмитрий Сычёв, заявленный под 11-м номером.

Мы надеемся, что Дмитрий начнёт с "Казанки" и присоединится к нам в течение нескольких лет, - приводит портал "Чемпионат.com" слова главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина. - Всем ребятам я пожелаю удачи, серьёзности в отношении к прогрессу и выполнения поставленных задач.

Напомним, что последним профессиональным клубом в карьере 33-летнего Сычёва был в 2015 году казахстанский "Окжетпес". В марте этого года бронзовый призёр Евро-2008 пробовал свои силы в пляжном футболе.