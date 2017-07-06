Дмитрий Сычёв возвращается в московский "Локомотив"
Спорт  •   6 июля 2017, 09:12, последнее обновление 6 июля 2017, 09:39  •  печать

Дмитрий Сычёв возвращается в московский "Локомотив"

Автор:

Воспитанник омского "Динамо" будет играть за фарм-клуб железнодорожников.

В Царской башне Казанского вокзала столичный "Локомотив" презентовал свой фарм-клуб "Локомотив-Казанка". Сезон 2017/2018 амбициозный новичок проведёт в Западном дивизионе Профессиональной футбольной лиги, но уже объявлено, что он будет стремиться к повышению в классе. Костяк "Казанки" составят молодые игроки, а в роли дядьки-наставника приглашён лучший футболист России 2004 года Дмитрий Сычёв, заявленный под 11-м номером.

Мы надеемся, что Дмитрий начнёт с "Казанки" и присоединится к нам в течение нескольких лет, - приводит портал "Чемпионат.com" слова главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина. - Всем ребятам я пожелаю удачи, серьёзности в отношении к прогрессу и выполнения поставленных задач.

Напомним, что последним профессиональным клубом в карьере 33-летнего Сычёва был в 2015 году казахстанский "Окжетпес". В марте этого года бронзовый призёр Евро-2008 пробовал свои силы в пляжном футболе.

Теги  •  #Дмитрий Сычев #Локомотив #футбол

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Леонов  •  6 июля 2017, 11:31

В принципе, лет-то Дмитрию еще не так много, но он давно уже не играет на высшем уровне. Жаль.

Ответить
Иван Грегин  •  6 июля 2017, 10:41

Думаю, сегодняшний уровень Дмитрия как раз потянет на фарм-клуб. Желаю ему успехов на футбольном поле.

Ответить
Николай Каринин  •  6 июля 2017, 10:01

В фарм-клубе "Локомотива" еще можно поиграть. А потом плавно на тренерскую работу.

Ответить
Последние новости
Студенты ОмГУПСа сдавали инженерную графику взятками  •  сегодня, 14:42  •   1
Место Ротберга в Музтеатре может занять варяг  •  сегодня, 14:34
Девять омских капитанов пойдут под суд за растрату  •  сегодня, 14:21
Большереченский зоопарк показал трёх новорождённых тигрят  •  сегодня, 14:11  •   1  •  
Сведения о размере оплаты эфирного времени "Радио Сибирь" на период предвыборной агитации  •  сегодня, 13:43
Эксперты выяснили, сколько зарабатывают в месяц самые богатые омские семьи  •  сегодня, 13:19  •   1
Еще новости
Загрузка...
Популярное в сети
Марафон Сериалов 240х400
Иети шоу лето 200Х400