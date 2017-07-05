Новичкам омского "Авангарда" раздали игровые номера
Спорт  •   5 июля 2017, 13:24  •  печать

Новичкам омского "Авангарда" раздали игровые номера

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Новобранцы ХК "Авангард" выбрали себе игровые номера, под которыми будут выступать в омской команде.

Официальный сайт омской хоккейной команды сообщил, под какими номерами будут выступать в сезоне 2017-2018 игроки, пополнившие состав "красно-бело-чёрных" в межсезонье.

Так, Максим Березин будет выступать под № 50, Семен Кошелев - под 91-м, Дмитрий Кугрышев - под 18-м, а Кирилл Семёнов - под 94-м. Михаил Фисенко закрепил за собой № 11, а Дмитрий Жукенов - 24-й. Шведские легионеры Юхан Сундстрем и Деннис Эверберг забрали себе 28-й и 27-й номера соответственно.

Между тем несколько хоккеистов свои номера сменили. Так, защитник Виталий Меньшиков поменял 12-й номер на 21-й, а нападающий Валентин Пьянов - с 21-го на 45-й. Вратарь "ястребов" Олег Шилин сменил 74-й номер на 90-й.

Добавим, что хоккеисты омской команды вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр и тренируются в Омске, после чего улетят на сборы в Германию, где в конце июля сыграют два товарищеских матча против "Витязя" и сборной Италии.

Теги  •  #игроки #номер #ХК Авангард

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