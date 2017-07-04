Определились соперники "Нефтяника" в Кубке России 2017/2018

Первый раунд соревнований состоится с 15 по 17 сентября.

В офисе Российской федерации баскетбола прошла жеребьёвка женского Кубка России сезона 2017/18. В стартовом раунде примут участие 11 команд, разбитых на три группы. Жребий отрядил "Нефтяник" в группу "Б", где также сыграют самарский "Политех-СамГТУ" и два представителя второго дивизиона Суперлиги: пензенская "Юность" и красноярский "Енисей-2".

Круговой турнир пройдёт с 15 по 17 сентября, место его проведения на данный момент не определено. В 1/8 финала выходят две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди занявших третьи места. Старт розыгрыша плей-офф намечен на 27 сентября, а завершатся состязания 9-10 декабря "Финалом четырёх".

Напомним, что в прошлом году подопечные Елены Лазуткиной остановились в шаге от четвертьфинала, уступив "Надежде" из Оренбурга, завоевавшей в итоге бронзовые медали.