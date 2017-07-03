Экс-капитан омского "Авангарда" сменил НХЛ на СКА
Спорт  •   3 июля 2017, 12:56, последнее обновление 3 июля 2017, 13:24  •  печать

Экс-капитан омского "Авангарда" сменил НХЛ на СКА

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Воспитанник омского хоккея Сергей Калинин продолжит карьеру в питерском клубе.

Бывший капитан ХК "Авангард", нападающий Сергей Калинин заключил контракт с питерским СКА сроком на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба. Напомним, что действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги два месяца назад обменял у омского "Авангарда" права на форварда на денежную компенсацию.

Сергей Калинин играл за "Авангард" с 2010  по 2015 год. Затем он подписал контракт с "Нью-Джерси Дэвилс", где играл два года. Нынешний сезон он завершил в клубе "Торонто Марлис", куда был обменян "дьяволами". В канадском клубе его сразу же отправили в АХЛ, где он принял участие в 30 поединках, в которых отметился 5 набранными баллами по системе "гол+пас".

Теги  •  #контракт #Сергей Калинин #ХК Авангард

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