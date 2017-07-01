Омский стрелок Бацарашкина взяла золото всероссийских соревнований

На Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия омские спортсмены завоевали сразу три медали.

В Подмосковье подвели итоги чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия, а также всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио Виталина Бацарашкина в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров стала второй, уступив лидерство спортсменке Анне Тимофеевой из Самары. В заключительный день, стреляя с дистанции 10 метров, Бацарашкиной уже удалось взять "золото". Ещё одну медаль - бронзовую, завоевал заслуженный мастер спорта Дмитрий Лыкин в упражнении "МВ-11а".