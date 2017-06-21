Бывший игрок омского "Авангарда" продаёт дом в Манхэттен-Бич за $2,9 млн

Как пишет Los Angeles Times, бывший игрок "Авангарда" Александр Фролов продаёт свой дом в Манхэттен-Бич, построенный в средиземноморском стиле, за $2,895 млн. Этот дом был построен для бывшего баскетболиста Los Angeles Lakers Станислава Медведенко. Фролов приобрёл его у Медведенко в 2005 г. за $2,299 млн. Жилая площадь двухэтажного дома с колоннами составляет около 1,5 тыс. кв. м. В центре дома - гостиная со сводчатыми потолками, камином и барной стойкой. В доме - пять спален, 4 ванных комнаты и две лоджии. Во дворе дома - забетонированная площадка с бассейном в центре, рядом - зона для барбекю и патио.

Напомним, Александр Фролов выступал в КХЛ за омский "Авангард" в течение трёх лет - с 2011 до 2013.