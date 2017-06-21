Бывший игрок омского "Авангарда" продаёт дом в Манхэттен-Бич за $2,9 млн
Спорт  •  21 июня 2017, 12:33, последнее обновление 21 июня 2017, 12:45  •  печать

Бывший игрок омского "Авангарда" продаёт дом в Манхэттен-Бич за $2,9 млн

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Экс-нападающий омского ХК "Авангард" Александр Фролов выставил на продажу свой дом в Манхэттен-Бич.

Как пишет Los Angeles Times, бывший игрок "Авангарда" Александр Фролов продаёт свой дом в Манхэттен-Бич, построенный в средиземноморском стиле, за $2,895 млн. Этот дом был построен для бывшего баскетболиста Los Angeles Lakers Станислава Медведенко. Фролов приобрёл его у Медведенко в 2005 г. за $2,299 млн. Жилая площадь двухэтажного дома с колоннами составляет около 1,5 тыс. кв. м. В центре дома - гостиная со сводчатыми потолками, камином и барной стойкой. В доме - пять спален, 4 ванных комнаты и две лоджии. Во дворе дома - забетонированная площадка с бассейном в центре, рядом - зона для барбекю и патио.

 

Напомним, Александр Фролов выступал в КХЛ за омский "Авангард" в течение трёх лет - с 2011 до 2013.

Теги  •  #Александр Фролов #дом #недвижимость #фото #ХК Авангард

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Комментарии
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Николай Каринин  •  21 июня 2017, 13:32

Неплохой домик. Интересно, в США сам не захотел жить или теперь уже нельзя стало?

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Влад Никитин  •  21 июня 2017, 13:00

В свое время Александр очень неплохо зарабатывал в НХЛ, а сейчас его дела, видимо, идут не блестяще.

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