В омском "Авангарде" не комментируют "слухи" о контракте с Андреем Стасем

В хоккейном клубе не комментируют появление в СМИ информации о том, что в "Авангард" придёт 28-летний минский центрфорвард Андрей Стась.

Сегодня омские СМИ сообщили о том, что состав омского хоккейного клуба "Авангард" может пополнить 28-летний минский центрфорвард Андрей Стась. Пригласить белорусского игрока в команду якобы помог его земляк - главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка. Официальной информации об изменениях в составе омской команды тем не менее нет.

- Мы не комментируем слухи, - сообщил "Омск Здесь" пресс-атташе "Авангарда" Олег Малицкий.

Отметим, что Андрей Стась, рост которого составляет 189 см, выступал за минское "Динамо", а также провёл по одному сезону в ЦСКА и "Нефтехимике". Является обладателем Кубка Шпенглера (2009), лучшим игроком года Белоруссии (2016).

Напомним, что в марте в конце хоккейного сезона в СМИ также появилась информация о роспуске тренерского штаба. Тогда пресс-атташе "Авангарда" Олег Малицкий на вопрос о том, является ли данная информация достоверной, также заявил: "Мы слухи не комментируем". Однако позже в клубе эту информацию официально подтвердили.