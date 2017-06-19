В омском "Авангарде" не комментируют "слухи" о контракте с Андреем Стасем
Спорт  •  19 июня 2017, 13:01, последнее обновление 19 июня 2017, 13:10  •  печать

В омском "Авангарде" не комментируют "слухи" о контракте с Андреем Стасем

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В хоккейном клубе не комментируют появление в СМИ информации о том, что в "Авангард" придёт 28-летний минский центрфорвард Андрей Стась.

Сегодня омские СМИ сообщили о том, что состав омского хоккейного клуба "Авангард" может пополнить 28-летний минский центрфорвард Андрей Стась. Пригласить белорусского игрока в команду якобы помог его земляк - главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка. Официальной информации об изменениях в составе омской команды тем не менее нет.

- Мы не комментируем слухи, - сообщил "Омск Здесь" пресс-атташе "Авангарда" Олег Малицкий.

Отметим, что Андрей Стась, рост которого составляет 189 см, выступал за минское "Динамо", а также провёл по одному сезону в ЦСКА и "Нефтехимике". Является обладателем Кубка Шпенглера (2009), лучшим игроком года Белоруссии (2016).

Напомним, что в марте в конце хоккейного сезона в СМИ также появилась информация о роспуске тренерского штаба. Тогда пресс-атташе "Авангарда" Олег Малицкий на вопрос о том, является ли данная информация достоверной, также заявил: "Мы слухи не комментируем". Однако позже в клубе эту информацию официально подтвердили. 

Теги  •  #игроки #контракт #назначения #ХК Авангард #хоккеист

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Комментарии
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Иван Грегин  •  19 июня 2017, 14:07

Половина слухов так и остается слухами, так что лучше и правда дождаться официальной информации.

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