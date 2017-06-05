Вратарь омского "Авангарда" женился в Чехии

После восьми лет отношений чешский голкипер и его девушка сыграли свадьбу.

3 июня в Чехии состоялась свадьба голкипера омского "Авангарда" Доминика Фурха и его девушки - тренера по теннису Катарины Моравковой.

Вратарь "Авангарда" Доминик Фурх, который сделал предложение своей девушке Катарине ещё летом прошлого года, выбрал для торжества костюм от омских портных. Работа по пошиву современного приталенного костюма по фигуре длилась чуть более двух месяцев.

Напомним также, что Доминик Фурх играет за "Авангард" с 2015 года. По окончании сезона хоккейный клуб заключил новое соглашение с чешским голкипером сроком на два года.