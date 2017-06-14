Омский гиревик Антон Анасенко стал чемпионом России в четырнадцатый раз
Спорт  •  14 июня 2017, 11:30  •  печать

Омский гиревик Антон Анасенко стал чемпионом России в четырнадцатый раз

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Заслуженный мастер спорта показал лучший результат в двоеборье в весовой категории до 85 килограмм.

В Томске завершилось первенство страны по гиревому спорту. Участие в турнире приняли более двухсот спортсменов из 32 регионов России. Представители Омской области завоевали шесть медалей в личном зачёте и две в командной эстафете.

Никаких шансов своим соперницам в категории до 58 кг не оставила Ольга Ярёменко, установившая рекорд России в рывке - 196 повторений. Ближайший преследователь Джанита Щербина из Санкт-Петербурга довольствовалась 154 подъёмами. Для 29-летней Ярёменко это уже пятая победа на подобных соревнованиях.

В двоеборье среди мужчин в весовой категории до 85 кг первенствовал Антон Анасенко. Опытный атлет в упорной борьбе буквально вырвал победу у Ильи Ташланова из Челябинской области, опередив его по сумме двух упражнений всего на 0,5 балла.

Серебряные медали чемпионата России - 2017 пополнили коллекцию наград Ивана Мартыневича и Александра Донских, бронза досталась Эдуарду Опенлендеру и Данилу Брюханову. В командных дисциплинах (толчок по длинному циклу и классический толчок) омская дружина дважды замыкала тройку призёров. В неофициальном командном зачёте представители нашего региона заняли пятое место.

Фото: VK Anton Anasenko

Теги  •  #Антон Анасенко #гиревой спорт #рекорд России

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