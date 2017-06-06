Об этом можно было только мечтать. Шлеменко о своей быстрой победе

2 июня в рамках турнира М-1 Challenge 79 в Санкт-Петербурге прошёл бой между омичом Александром Шлеменко и американцем Брэндоном Хэлси. Бой закончился на 25-й секунде первого раунда. После удара в ребро американец упал, а после серии ударов сдался. О том, какое значение имеет эта победа в его спортивной карьере, Александр Шлеменко рассказал в Международном пресс-центре "МКР-Медиа":

Об этом можно было только мечтать. Выиграть за 30 секунд вообще сложно, а чтобы перекрыть это время, тем более против бойца, который более уверен в своей победе, тем более, что он уже тебя побеждал. Я знал, что мне нужно потерпеть немного первый раунд, а потом будет проще. Но то, что так получится, я ожидать никак не мог. Но я понял, почему так получилось: это был сюрприз американца, который сработал не в его пользу.

Американцы приехали очень самоуверенные и сказали, что у них есть для меня сюрприз. И какой это сюрприз, я понял только в конце боя, когда одержал победу. Главный сюрприз американца был перевести меня в партер. Он знал, что я буду бить коленями навстречу, и ждал моего удара, чтобы схватить мою ногу. Он знал, что я буду бить в печень, а не в голову, и был спокоен. На фотографиях видно, как он идёт на мою ногу, убирает руку, открывает полностью свой бок, пропускает, и не выдерживает удар, потому что я бил со всей силы. Самое главное, что если бы он держал руки на месте, я бы не выиграл так быстро, потому что попал бы ему в руку.

Удар в печень - очень больно. Дышать не можешь, коленки подгибаются. Разогнуться нереально, потому что происходит сумасшедший спад. Эти удары очень опасны, хотя многие думают, что удары в печень менее опасны, чем в голову. На самом деле много смертей происходит у неподготовленных людей, в то время как у профессиональных спортсменов тело подготовлено для таких ударов.

Все удары перед боем нарабатывались на Андрее Корешкове. План на бой был простой: это либо удар с ноги в корпус, либо удар навстречу с колена. Другого мы не нарабатывали.

К Брэндону Хэлси я хорошо относился только до первого боя. Тогда он выиграл у меня, а я совершил, к сожалению, ошибку, которая привела к поражению и потере титула. После он много нелестно высказывался в мой адрес, пытался объяснить, какой он крутой и как будет и дальше у всех выигрывать. Он просто некрасиво отнёсся к сопернику, которого победил. Я не старался его унижать, но я дал ему почувствовать то, что чувствовал я два с половиной года назад.

У соперника было полное разочарование. Это было написано на лице у членов всей команды. Ведь, когда ты много наговоришь, наобещаешь, а потом не сделаешь ничего, чувствуешь себя разбитым. Плюс ещё такой удар. Я тоже пропускал удары по печени. Был даже такой случай, когда моча стала чёрного цвета и больше двух шагов я пройти не мог. Я думаю, ему было сложно первую ночь, а потом всё будет нормально.

Брэндон Хэлси уже попросил реванш. Мне сейчас это неинтересно, потому что, когда я проиграл ему, мне было интересно в тот же вечер выйти и подраться, но мне никто не дал этот шанс. Мне сказали, что нужно выиграть несколько боёв и доказать. Я считаю, что он также должен доказать это право. Я с ним встретился после шести побед подряд. Я это право заслужил.

Моя карьера расшаталась. Я до сих пор не вернул тех позиций, которые растерял. Здесь не только моя вина, но и третьих лиц. Мне пришлось судиться в Америке, выиграть суд, чтобы вернуть дисквалификацию, вернуться в спорт. Это тоже нервы и переживания. Я ещё не набрал тех позиций, которые у меня были раньше. Сейчас их надо добирать, а потом идти дальше.

Фото: Илья Петров