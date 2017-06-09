Хоккеиста Семёнова, на которого претендовал "Авангард", признали свободным агентом

8 июня дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел заявление хоккеиста Кирилла Семёнова о предоставлении ему статуса неограниченно свободного агента, сообщает пресс-служба КХЛ. На игрока также претендовал омский "Авангард", заявивший права на своего воспитанника. Ранее уфимский "Салават Юлаев" успел оформить переход Семёнова из новокузнецкого "Металлурга".

Дисциплинарный комитет признал хоккеиста неограниченно свободным агентом. Теперь Кирилл Семёнов может бесплатно перейти в любой клуб по своему усмотрению. "Конечно, рад, что разбирательство завершилось, - приводит слова воспитанника омского хоккея "Спорт-Экспресс". - От меня ничего не зависело. Сейчас есть предложения от нескольких клубов, но этим занимается агент. А я тренируюсь и готовлюсь к сезону".

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев в интервью тому же изданию был краток: "Придёт время, я всё расскажу. А пока комментариев не будет". Новокузнецкий "Металлург" заявил, что продолжит бороться за своего игрока в гражданском суде.