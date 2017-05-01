Омский "Авангард" и Фурх нашли компромисс
Спорт  •   1 мая 2017, 19:29, последнее обновление 1 мая 2017, 22:03  •  печать

Омский "Авангард" и Фурх нашли компромисс

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Голкипер Доминик Фурх подписал с "Авангардом" новый двухлетний контракт.

Хоккейный клуб "Авангард" заключил новое соглашение с чешским голкипером Домиником Фурхом сроком на два года. Напомним, ранее говорилось о том, что дальнейшее сотрудничество с вратарём находится под вопросом

- Рассмотрев различные варианты, мы пришли к выводу, что лучшим решением как для Доминика, так и для "Авангарда" будет продолжить сотрудничество, - заявил генеральный менеджер ХК "Авангард" Виктор Шалаев. - Фурх в течение двух сезонов показывал стабильную игру, полюбился омским болельщикам. В итоге мы нашли компромисс в ходе переговоров и теперь ждем, что наш вратарь в новом сезоне сделает еще один шаг вперед, как и вся наша вратарская бригада. Новый тренер по работе с голкиперами Николай Мишин приглашён в клуб именно для решения этой задачи.

Отметим, что в прошедшем сезоне Фурх провел за "Авангард" 65 матчей, в которых одержал 33 победы. По итогам регулярного чемпионата коэффициент надежности вратаря составил 1.98, по итогам плей-офф - 1.91.

Теги  •  #Владимир Шалаев #Доминик Фурх #контракт #ХК Авангард

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Комментарии
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Виктор Монин  •  1 мая 2017, 20:19

Это здорово! Теперь за последний рубеж болельщикам и полевым игрокам можно быть спокойными.

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