Омский "Авангард" и Фурх нашли компромисс

Хоккейный клуб "Авангард" заключил новое соглашение с чешским голкипером Домиником Фурхом сроком на два года. Напомним, ранее говорилось о том, что дальнейшее сотрудничество с вратарём находится под вопросом.

- Рассмотрев различные варианты, мы пришли к выводу, что лучшим решением как для Доминика, так и для "Авангарда" будет продолжить сотрудничество, - заявил генеральный менеджер ХК "Авангард" Виктор Шалаев. - Фурх в течение двух сезонов показывал стабильную игру, полюбился омским болельщикам. В итоге мы нашли компромисс в ходе переговоров и теперь ждем, что наш вратарь в новом сезоне сделает еще один шаг вперед, как и вся наша вратарская бригада. Новый тренер по работе с голкиперами Николай Мишин приглашён в клуб именно для решения этой задачи.

Отметим, что в прошедшем сезоне Фурх провел за "Авангард" 65 матчей, в которых одержал 33 победы. По итогам регулярного чемпионата коэффициент надежности вратаря составил 1.98, по итогам плей-офф - 1.91.