"Кузня" - президенту "Авангарда": "Давайте играть и вести себя честно"

На заявление, прозвучавшее в эфире "Радио Сибирь", президента омского "Авангарда" Владимира Шалаева о том, что клуб намерен вернуть своего воспитанника Кирилла Семёнова бесплатно, новокузнецкий "Металлург" ответил, что намерен действовать в рамках правового регламента КХЛ. Руководство "Кузни" настаивает на том, что владеет спортивными правами на игрока и должно получить за него компенсацию.

С 1 июня 2017 года за новокузнецким хоккейным клубом были закреплены спортивные права на Кирилла Семёнова, - говорится в заявлении новокузнецкого "Металлурга". - И если "Авангард" всё-таки заинтересован в нападающем, то "Металлург" открыт к переговорам и обсуждению возможности перехода хоккеиста. Как с "Авангардом", так и с любым другим клубом. Говорить же о том, что новокузнецкий хоккейный клуб должен отдавать какого-либо игрока бесплатно - в корне неправильно.

Напомним, что "Авангард" решил обратиться в арбитраж, чтобы вернуть Кирилла Семёнова. "Новое руководство "Кузни" решило поторговаться, - уверен Владимир Шалаев. - Считаю, что это нарушает корпоративную этику. Семёнова мы отдали бесплатно. Два года он там играл, и "Авангард" ничего за это не получил".

"Мы готовы обсуждать возможность обмена Кирилла Семёнова, - признаётся "Металлург". - Но просто давайте играть и вести себя честно - по правилам и в рамках установленного регламента". Генеральный директор новокузнецкого клуба Сергей Зиновьев заявил, что не знает ни о каких договорённостях прежнего руководства с "ястребами" о возращении центрфорварда в Омск: "Я глубоко уважаю и ценю Владимира Тимофеевича Шалаева, находящегося в лиге долгое время. Он стоял у истоков хоккейной лиги. Когда я стал генеральным директором "Металлурга", первое, что сделал - ознакомился с регламентом КХЛ. В котором чётко прописано, что прежние договорённости и подписанты не имеют юридического обоснования, юридической силы. Какие были договорённости между прошлыми директорами, мне об этом неизвестно. Мы работаем в рамках существующего регламента и договорённостей".

В минувшем сезоне в 60 матчах КХЛ Кирилл Семёнов набрал 27 (13+14) очков по системе "гол + пас".