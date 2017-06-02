Бой Шлеменко с американцем Хэлси продлился 25 секунд

В рамках турнира М-1 Challenge 79 в Санкт-Петербурге прошёл бой между омичом Александром Шлеменко и американцем Брэндоном Хэлси. Бой закончился на 25 секунде первого раунда. Хэлси упал после удара Шлеменко в ребро. После серии ударов соперника сдался.

Шлеменко и Хэлси уже не в первый раз встречаются на ринге. Американец получил известность после своей победы на турнире Bellator над "Штормом" в 2014 году. Хэлси удушающим приёмом на 35 секунде выиграл бой и стал чемпионом Bellator.

Напомним, Александр Шлеменко родился в 1984 году в Омске. За профессиональную карьеру провёл 64 поединка, в 55 одержал победу, из них 30 нокаутов.