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Бой Шлеменко с американцем Хэлси продлился 25 секунд
Спорт  •   2 июня 2017, 09:43, последнее обновление 2 июня 2017, 09:48  •  печать

Бой Шлеменко с американцем Хэлси продлился 25 секунд

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"Шторм" одолел американца нокаутом в первом раунде.

В рамках турнира М-1 Challenge 79 в Санкт-Петербурге прошёл бой между омичом Александром Шлеменко и американцем Брэндоном Хэлси. Бой закончился на 25 секунде первого раунда. Хэлси упал после удара Шлеменко в ребро. После серии ударов соперника сдался.

Шлеменко и Хэлси уже не в первый раз встречаются на ринге. Американец получил известность после своей победы на турнире Bellator над "Штормом" в 2014 году. Хэлси удушающим приёмом на 35 секунде выиграл бой и стал чемпионом Bellator.

Напомним, Александр Шлеменко родился в 1984 году в Омске. За профессиональную карьеру провёл 64 поединка, в 55 одержал победу, из них 30 нокаутов.

Теги  •  #Bellator #Александр Шлеменко #видео

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Комментарии
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Иван Грегин  •  2 июня 2017, 10:07

Молодец, отомстил еще более круто! Хоть в победе на этот раз не было сомнений, но "скорострельность" впечатлила.

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