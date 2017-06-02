Омичей позвали посмотреть гонки на лодках и катерах

В воскресенье на Иртыше состоится первенство города по водно-моторному спорту.

4 июня в 12:00 в водной акватории Иртыша возле дома 2д по улице 3-й Островской пройдёт открытый чемпионат и первенство Омска по водно-моторному спорту. Омичей пригласили посмотреть гонки на лодках и катерах.

Как объяснили в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии, первенство и чемпионат пройдут в три этапа, по итогам которых определят абсолютного победителя в каждом классе судов. Гонщикам придётся сделать три заезда по пять миль, победителей и призёров выберут по двум лучшим гонкам из трёх.

Соревнования пройдут в личном первенстве среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы и взрослых спортсменов, состоящих в спортивных клубах и организациях Омска.