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Омичей позвали посмотреть гонки на лодках и катерах
Спорт  •   2 июня 2017, 14:55, последнее обновление 2 июня 2017, 16:04  •  печать

Омичей позвали посмотреть гонки на лодках и катерах

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В воскресенье на Иртыше состоится первенство города по водно-моторному спорту.

4 июня в 12:00 в водной акватории Иртыша возле дома 2д по улице 3-й Островской пройдёт открытый чемпионат и первенство Омска по водно-моторному спорту. Омичей пригласили посмотреть гонки на лодках и катерах.

Как объяснили в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии, первенство и чемпионат пройдут в три этапа, по итогам которых определят абсолютного победителя в каждом классе судов. Гонщикам придётся сделать три заезда по пять миль, победителей и призёров выберут по двум лучшим гонкам из трёх.

Соревнования пройдут в личном первенстве среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы и взрослых спортсменов, состоящих в спортивных клубах и организациях Омска.

Теги  •  #катер #лодка #первенство города #чемпионат

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