"Авангард" ищет центрфорварда и хочет вернуть Кирилла Семёнова

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев рассказал о том, кого сейчас омский клуб ищет на трансферном рынке.

В утреннем эфире "Радио Сибирь" президент "Авангарда" Владимир Шалаев рассказал о том, что сейчас клуб ищет центрального нападающего в первое звено. Однако быстро найти нужного игрока не позволяет скудность трансферного рынка.

Мы ищем центра в первое звено, - сказал Шалаев. - Рынок скудный, но мы продолжаем искать.

В планах "ястребов" вернуть из новокузнецкого "Металлурга" центрального нападающего Кирилла Семёнова. "Авангард" намерен судиться за своего воспитанника в арбитражном суде. "Мы уже подали документы в арбитраж, - заявил президент омского хоккейного клуба. - Новое руководство "Кузни" решило поторговаться. Считаю, что это нарушает корпоративную этику. Семёнова мы отдали бесплатно. Два года он там играл, и "Авангард" ничего за это не получил". Президент "ястребов" выразил уверенность, что под руководством главного тренера Андрея Скабелки игрок сможет выйти на новый уровень.

В минувшем сезоне в 60 матчах в КХЛ Кирилл Семёнов набрал 27 (13+14) очков по системе "гол + пас".