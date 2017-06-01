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Омичей позвали заниматься йогой в парках
Спорт  •   1 июня 2017, 15:57, последнее обновление 1 июня 2017, 16:48  •  печать

Омичей позвали заниматься йогой в парках

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В Омске снова стартовал проект "Йога в парках и фитнес-зарядки". Начало занятий состоится в эту субботу, 3 июня.

3 июня на нескольких городских площадках начнутся регулярные занятия "Йога в парках и фитнес-зарядки". В течение всего лета почти ежедневно омичи будут заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров.

Посетить занятия по йоге и фитнесу смогут все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки. Все занятия будут совершенно бесплатными.

Йога в парках будет проходить по расписанию:

- в понедельник и среду с 19:00 до 20:00 на "Зелёном острове",

- во вторник с 18:00 до 19:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

На занятия нужно принести коврик.

Расписание фитнес-зарядок:

- в субботу с 10:00 до 11:00 в парке 300-летия Омска,

- в субботу с 11:00 до 14:00 на "Зелёном острове",

- в субботу с 18:00 до 20:00 на пляже возле ресторана "Сенкевич",

- в воскресенье с 10:00 до 11:00 также на пляже возле ресторана,

- в воскресенье с 11:00 до 12:00 в саду "Сибирь".

Кроме того, на различных площадках города проходят массовые физкультурно-оздоровительные зарядки с фитнес-тренером Юлией Лузан, а также оздоровительная гимнастика и занятия по скандинавской ходьбе под руководством Татьяны Ханох.

Теги  •  #зарядка #йога #парк #спорт #физкультура #фитнес

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  1 июня 2017, 16:20

Какая интересная идея, здоровый образ жизни и ещё бесплатные занятия, больше бы таких начинаний в городе нашем было бы.

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