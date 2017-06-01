Омичей позвали заниматься йогой в парках

3 июня на нескольких городских площадках начнутся регулярные занятия "Йога в парках и фитнес-зарядки". В течение всего лета почти ежедневно омичи будут заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров.
Посетить занятия по йоге и фитнесу смогут все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки. Все занятия будут совершенно бесплатными.
Йога в парках будет проходить по расписанию:
- в понедельник и среду с 19:00 до 20:00 на "Зелёном острове",
- во вторник с 18:00 до 19:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
На занятия нужно принести коврик.
Расписание фитнес-зарядок:
- в субботу с 10:00 до 11:00 в парке 300-летия Омска,
- в субботу с 11:00 до 14:00 на "Зелёном острове",
- в субботу с 18:00 до 20:00 на пляже возле ресторана "Сенкевич",
- в воскресенье с 10:00 до 11:00 также на пляже возле ресторана,
- в воскресенье с 11:00 до 12:00 в саду "Сибирь".
Кроме того, на различных площадках города проходят массовые физкультурно-оздоровительные зарядки с фитнес-тренером Юлией Лузан, а также оздоровительная гимнастика и занятия по скандинавской ходьбе под руководством Татьяны Ханох.
Какая интересная идея, здоровый образ жизни и ещё бесплатные занятия, больше бы таких начинаний в городе нашем было бы.