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Омичи прокатятся на велосипеде в честь Дня семьи
Спорт  •  11 мая 2017, 13:22  •  печать

Омичи прокатятся на велосипеде в честь Дня семьи

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В грядущую субботу в сквере имени Дзержинского пройдёт спортивно-семейный марафон. В течение трёх часов омичи смогут посетить различные интерактивные площадки.

13 мая в сквере имени Дзержинского состоится сказочно-спортивный марафон "Ехали медведи на велосипеде". С 12:00 до 15:00 для омских семей будут работать различные интерактивные площадки на территории сквера.

"В преддверии Международного Дня семьи мы подготовили для наших омских семей большой праздник. Мы решили предоставить омичам дополнительную возможность провести выходные всей семьей на свежем воздухе весело и активно, - объяснила заместитель директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Нэиля Бикмаева. - Сохранение семейных ценностей, помощь и поддержка молодых семей, организация их досуга являются приоритетными направлениями муниципальной молодёжной политики. Уверена, что праздник станет ярким событием нашего города".

Семейные команды примут участие в марафоне спортивных состязаний и творческих конкурсов: в велоэстафете и семейном пикнике. Для последнего нужно будет подготовить оригинальную идею и презентовать жюри. Отметим, что стать участником состязаний смогут все желающие. Также в рамках марафона пройдёт массовая оздоровительная зарядка и розыгрыш лотереи.

Теги  •  #велосипед #День семьи #марафон #эстафета

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Комментарии
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Виктор Квадрант  •  11 мая 2017, 15:09

Любим такие мероприятия и стараемся не пропускать городские марафоны - участвуем всей семьей.

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Влад Никитин  •  11 мая 2017, 14:12

Велосипед это отличный вариант для занятий спортом всей семьей. Думаю, будет много желающих поучаствовать в мероприятии.

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