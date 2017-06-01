Омский "Авангард" стал одной из лучших команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала рейтинг клубов на основании результатов за последние три сезона. Омский ХК "Авангард" оказался на пятой строчке рейтинга.
Как сообщили в пресс-службе клуба, при оценке хоккейных команд учитывали спортивные достижения и победы, спрос телезрителей на трансляции матчей с их участием, заполняемость ледовых арен и их общую вместимость, а также расходы на оплату труда спортсменов и задержки заработной платы игрокам.
Возглавил рейтинг лучших команд КХЛ санкт-петербургский клуб СКА, затем расположились финский клуб "Йокерит", московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург". Также в десятку лучших вошли казанский "Ак Барс", московский клуб "Динамо", ярославский "Локомотив", "Салават Юлаев" из Уфы и "Динамо" из Минска.
Напомним, в сезоне 2016-2017 годов "Авангард" выбыл из плей-офф на этапе полуфинала конференции "Восток", пропустив в последней игре пять шайб от "Ак Барса". Счёт в серии составил 4-2. Затем руководство клуба сменило весь тренерский штаб, а главным тренером был назначен Андрей Cкабелка.
Это понятно, что мы среди лучших, но трофеи нужны, а с этим пока проблемы.