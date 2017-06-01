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Омский "Авангард" готов обучать китайских детей
Спорт  •   1 июня 2017, 12:45, последнее обновление 1 июня 2017, 14:32  •  печать

Омский "Авангард" готов обучать китайских детей

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Президент "Авангарда" Владимир Шалаев заявил, что "ястребы" намерены наладить деловое сотрудничество с Китаем.

В утреннем эфире "Радио Сибирь" президент "Авангарда" Владимир Шалаев рассказал о том, как хоккейный клуб будет налаживать деловое сотрудничество с Китаем. В мае омская делегация побывала в Пекине на спортивном форуме "Россия - Китай".

Мы были единственным профессиональным хоккейным клубом из России на этом форуме, также мы единственные из всех клубов подготовили презентацию на китайском языке, - рассказал Владимир Шалаев. - Сейчас мы в процессе переговоров с китайскими партнёрами. Мы готовы оказывать им методическую помощь и сотрудничать в сфере спортивного туризма.

В планах "Авангарда" после ввода в эксплуатацию хоккейной академии приглашать на обучение китайских детей. К началу нового сезона будет запущена английская и китайская версии сайта клуба. Также руководство "ястребов" намерено запустить радиопередачу на китайском языке.

 

 

Теги  •  #Владимир Шалаев #Китай #Россия #ХК Авангард #хоккей

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