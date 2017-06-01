Омский "Авангард" готов обучать китайских детей

В утреннем эфире "Радио Сибирь" президент "Авангарда" Владимир Шалаев рассказал о том, как хоккейный клуб будет налаживать деловое сотрудничество с Китаем. В мае омская делегация побывала в Пекине на спортивном форуме "Россия - Китай".

Мы были единственным профессиональным хоккейным клубом из России на этом форуме, также мы единственные из всех клубов подготовили презентацию на китайском языке, - рассказал Владимир Шалаев. - Сейчас мы в процессе переговоров с китайскими партнёрами. Мы готовы оказывать им методическую помощь и сотрудничать в сфере спортивного туризма.

В планах "Авангарда" после ввода в эксплуатацию хоккейной академии приглашать на обучение китайских детей. К началу нового сезона будет запущена английская и китайская версии сайта клуба. Также руководство "ястребов" намерено запустить радиопередачу на китайском языке.