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Президент омского "Авангарда": Приобрести двух новых шведов захотели тренеры
Спорт  •   1 июня 2017, 11:48, последнее обновление 1 июня 2017, 11:50  •  печать

Президент омского "Авангарда": Приобрести двух новых шведов захотели тренеры

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Владимир Шалаев рассказал о том, как в омском "Авангарде" оказалось четыре шведских игрока.

В утреннем эфире "Радио Сибирь" президент хоккейного клуба "Авангард" Владимир Шалаев рассказал о трансферной политике "ястребов". С командой в это межсезонье подписали контракты два шведских игрока Деннис Эверберг и Юхан Сундстрем. В "Авангарде" уже выступают два защитника из Швеции Юнас Анелёв и Эрик Густафссон.

У нас не стояло задачи иметь в составе четырёх шведов, - признался Шалаев. - Стояла задача найти игроков на конкретные позиции. Мы понимаем, что уровень хоккея в Швеции высокий… Желание подписать Эверберга и Сундстрема исходило от тренерского штаба.

Также президент "Авангарда" заявил, что в команде может появиться шестой легионер. Сейчас в клубе их пять (четыре шведа и чешский вратарь Доминик Фурх): "Тут вопрос не в деньгах. Легионеры у нас недорогие, но мастеровитые. Хотя задачи найти шестого легионера не стоит".

Теги  •  #Владимир Шалаев #ХК Авангард #хоккей

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