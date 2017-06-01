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LIVE: президент омского "Авангарда" Владимир Шалаев в прямом эфире
LIVE  •   1 июня 2017, 10:23, последнее обновление 1 июня 2017, 13:59  •  печать

LIVE: президент омского "Авангарда" Владимир Шалаев в прямом эфире

Сегодня, 1 июня, с 11 до 12 часов гостем в студии "Радио Сибирь" станет президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев.

Президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев расскажет в студии "Радио Сибирь" об итогах прошедшего сезона КХЛ и поделится планами на новый. 

Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте:

Теги  •  #live #видео #Владимир Шалаев #Радио Сибирь #ХК Авангард

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Комментарии
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Иван Грегин  •  1 июня 2017, 10:36

Планы, понятное дело, остаются прежними, ведь главная задача на сезон не была выполнена.

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