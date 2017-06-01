LIVE: президент омского "Авангарда" Владимир Шалаев в прямом эфире

Президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев расскажет в студии "Радио Сибирь" об итогах прошедшего сезона КХЛ и поделится планами на новый.
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Сегодня, 1 июня, с 11 до 12 часов гостем в студии "Радио Сибирь" станет президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев.
Президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев расскажет в студии "Радио Сибирь" об итогах прошедшего сезона КХЛ и поделится планами на новый.
Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте:
Планы, понятное дело, остаются прежними, ведь главная задача на сезон не была выполнена.