"Авангард" усилился форвардом сборной Швеции

Омский "Авангард" объявил о подписании контракта с крайним нападающим Деннисом Эвербергом. Соглашение с хоккеистом, в данный момент выступающим за национальную команду Швеции на чемпионате мира, рассчитано на один год.

- Благодаря своим габаритам и скорости Эверберг должен уверенно вписаться в игровую модель Андрея Скабелки, - заявил официальному сайту клуба генеральный менеджер омичей Виктор Шалаев. - Деннис - настоящий универсал, может отработать в обороне, держать силовую борьбу и создавать сопернику проблемы на пятачке. Посмотрите его голы на чемпионате мира: он перекрывает обзор вратарю, успешно борется за отскоки, в любую секунду готов добить шайбу в ворота. Рост и вес позволяют ему противостоять защитникам, которым бывает непросто сдвинуть его с пятака. Также необходимо отметить культуру паса и игровой интеллект, свойственные представителям шведской хоккейной школы. Мы желаем Эвербергу успешного выступления на чемпионате мира, внимательно следим за его игрой и ждём в клубе!

Новобранец "красно-бело-чёрных" имеет за плечами опыт выступления в сильнейших заокеанских лигах. В сезонах 2014/2015 и 2015/2016 Эверберг провёл 70 игр в НХЛ за "Колорадо Эвеланш", в которых набрал 12 (3+9) результативных баллов, а также отметился 47 (20+27) набранными очками в 66 матчах АХЛ. В минувшем году габаритный (193 см, 93 кг) вингер в составе "Векше Лейкерс" стал восьмым снайпером регулярного чемпионата Швеции, забросив 18 шайб.