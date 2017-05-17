Омский "Авангард" озвучил стоимость абонементов на новый сезон

Хоккейный клуб распродает для своих болельщиков абонементы на сезон со скидкой в 30 % - самый дешёвый обойдётся в 3150 рублей.

На сайте хоккейного клуба "Авангард" начались продажи сертификатов бронирования абонементов на регулярные матчи хоккейного клуба в сезоне 2017-2018 годов.

Как сообщили в пресс-службе ХК "Авангард", купить сертификат можно с помощью онлайн-сервиса на сайте клуба. Оплатив выбранное место на сайте, можно получить сертификат, который позже можно будет обменять в кассе на пластиковую карту - абонемент.

Скидка на все позиции сейчас составляет 30 %. Так, например, места в самые лучшие сектора "Арены Омск" - 1, 9, 10 и 18 можно купить за 16,8-18,9 тыс. руб. соответственно (в прошлом году цена была 19,2 и 21,6 тыс. руб. соответственно). В секторы 14 и 15 абонемент стоит от 3,1 до 4,2 руб. Воспользоваться скидкой омичи могут до обнародования полного календаря КХЛ на грядущий сезон. Продажа и обмен абонементов традиционно начнётся в августе.