Спустя четыре года в Омске возобновляют Мемориал Виктора Блинова

С 15 по 19 августа в Омске после четырёхлетнего перерыва пройдёт традиционный предсезонный турнир - Мемориал Виктора Блинова. Он состоится в нашем городе уже в 28-й раз. Помимо "Авангарда", в нём примут участие команды "Барыс" (Астана), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Амур" (Хабаровск) и "Югра" (Ханты-Мансийск).
Как сообщили в пресс-службе ХК "Авангард", все матчи пройдут на "Арене Омск" по круговой системе, победителем будет названа команда, набравшая наибольшее количество очков.
Календарь игр (время омское):
15 августа
15:00. "Амур" - "Автомобилист"
19:00. "Авангард" - "Югра"
16 августа
15:00. "Барыс" - "Югра"
19:00. "Авангард" - "Амур"
17 августа
15:00. "Автомобилист" - "Барыс"
19:00. "Амур" - "Югра"
18 августа
15:00. "Барыс" - "Амур"
19:00. "Автомобилист" - "Авангард"
19 августа
13:00. "Югра" - "Автомобилист"
17:00. "Авангард" - "Барыс"
Правильно, не надо было и прерывать традицию, но наверняка дело в финансах было.