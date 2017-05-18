Спустя четыре года в Омске возобновляют Мемориал Виктора Блинова

В этом году турнир пройдёт в Омске уже в 28-й раз.

С 15 по 19 августа в Омске после четырёхлетнего перерыва пройдёт традиционный предсезонный турнир - Мемориал Виктора Блинова. Он состоится в нашем городе уже в 28-й раз. Помимо "Авангарда", в нём примут участие команды "Барыс" (Астана), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Амур" (Хабаровск) и "Югра" (Ханты-Мансийск).

Как сообщили в пресс-службе ХК "Авангард", все матчи пройдут на "Арене Омск" по круговой системе, победителем будет названа команда, набравшая наибольшее количество очков.

Календарь игр (время омское):

15 августа

15:00. "Амур" - "Автомобилист"

19:00. "Авангард" - "Югра"

16 августа

15:00. "Барыс" - "Югра"

19:00. "Авангард" - "Амур"

17 августа

15:00. "Автомобилист" - "Барыс"

19:00. "Амур" - "Югра"

18 августа

15:00. "Барыс" - "Амур"

19:00. "Автомобилист" - "Авангард"

19 августа

13:00. "Югра" - "Автомобилист"

17:00. "Авангард" - "Барыс"