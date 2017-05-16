Хоккеист "Авангарда" внесён в заявку на участие в чемпионате мира
Спорт  •  16 мая 2017, 20:53  •  печать

Хоккеист "Авангарда" внесён в заявку на участие в чемпионате мира

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Чешский голкипер "ястребов" Доминик Фурх поможет своей национальной сборной в решающих матчах турнира.

Перед заключительным туром группового этапа мирового первенства об изменениях в своём составе объявила сборная Чехии. Два вакантных места в заявке команды заняли защитник "Зноймо" Либор Шулак и вратарь "Авангарда" Доминик Фурх, ставший единственным представителем омского клуба на турнире.

Для 27-летнего Доминика, недавно подписавшего новый двухлетний контракт с "ястребами", нынешний чемпионат мира станет вторым в карьере. На прошлогоднем мундиале, проходившем в Москве и Санкт-Петербурге, он принял участие в четырёх встречах, в которых пропустил всего 2 шайбы.

Теги  •  #Доминик Фурх #ХК Авангард #хоккей #чемпионат мира

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