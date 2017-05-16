Через Омск пробежит ультрамарафонец Александр Капер
Спорт  •  16 мая 2017, 15:59, последнее обновление 16 мая 2017, 16:06  •  печать

Через Омск пробежит ультрамарафонец Александр Капер

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Легкоатлет, прозванный российским Форрестом Гампом, бежит из Москвы в Пекин. В Омске он проведёт встречу с любителями бега и посетит ежегодный полумарафон.

Ультрамарафон Александра Капера начался 4 марта. Восемь тысяч километров между столицами спортсмен планирует преодолеть за 200 дней, и в этом случае забег попадёт в Книгу рекордов Гиннеса. Капер пересечёт три страны и 16 российских регионов.

Сегодня бег объединяет большое количество спортсменов - любителей и профессионалов, тех, кто следит за своей судьбой, выстраивая свою новую качественную, здоровую и счастливую жизнь. Или тех, кто лишь планирует вести здоровый образ жизни. Именно подобными мероприятиями мы формируем яркие примеры для всего общества, не только России, но и всей планеты, - прокомментировал миссию проекта Александр Капер.

На территории Омской области Александр Капер оказался накануне. 20 мая его ждут в столице региона, и здесь он тоже продолжит бегать - проведёт беговую экскурсию по городу, посетит Весенний полумарафон, который состоится 21 мая, и встретится с омичами - любителями бега.

Теги  •  #бег #Москва #Пекин #ультрамарафон

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