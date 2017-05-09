Президент "ястребов" подтвердил, что в минувшем году клубу не удалось добиться желаемого результата.

- Оценку за сезон выставляет Совет директоров, и его председатель - Александр Дыбаль - совсем недавно, перед Суперфиналом "Кубка Газпром нефти", отвечая на вопросы ваших коллег, сказал, что сработали мы на "четыре с большим минусом". С этим нельзя не согласиться: шаг вперед по спортивному результату главная команда не сделала. Ставили цель пройти в финал конференции, и снова нам это не удалось. Вообще, мы в течение последних трех лет выступаем стабильно, без провалов, но в финал Востока выйти не получается. Нужно сделать шаг вперёд. Этого заждались и мы сами, и наши болельщики, - заявил Владимир Шалаев.

Отвечая на вопрос корреспондента по отдельным игрокам, руководитель омского клуба выделил пятёрку хоккеистов, которые, по его мнению, удивили со знаком "плюс" в сезоне 2016/2017.

- Про разочарования говорить не буду. Приятно же удивил, разумеется, Николай Лемтюгов. Он был сам очень здорово мотивирован перед сезоном, ему надоело переходить из команды в команду, хотелось всем и прежде всего самому себе доказать, что он может играть в хороший хоккей на высшем уровне. И он стал лучшим бомбардиром команды. Он ведь никогда до этого на высшем уровне столько очков не набирал. Порадовал наш капитан - Евгений Медведев. Адаптация после возвращения в Россию из-за океана у него прошла хорошо, он "держал" коллектив, вёл его за собой. Егор Мартынов хороший сезон провел. Ну и, конечно, не могу не отметить нашего воспитанника Илью Михеева, который уже вызывался в состав олимпийской сборной России, а также Валентина Пьянова. Валя - очень умный и тонкий игрок, я думаю, через некоторое время мы увидим его в свитере национальной сборной.

Лестной оценки был удостоен и новый наставник "Авангарда" Андрей Скабелка.

- Скабелку мы приглашали еще в прошлом сезоне, но он решил доработать контракт с "Сибирью". Это действительно один из самых перспективных специалистов в КХЛ на данный момент, у нас связаны самые серьёзные надежды с этим тренером. Каждый год был заметен его прогресс, и "Авангард" для него - шанс заявить о себе на высшем уровне. Для нас важно, что он любит и умеет работать с молодёжью. Будем ждать прорыва от наших талантов. Что касается пожеланий, Скабелка, помимо всего прочего, говорил о легионерском звене - ему бы хотелось видеть в команде такую тройку. Его философия будет опираться на исполнителей, придумать можно что угодно, но важно понимать, кем и как ты можешь играть. Пока мне нравится то, что я слышал. Пятеро в атаке, пятеро в защите - такой "тотальный хоккей", основанный на "физике" и строгом выполнении задания. Плюс командный характер. Такой хоккей нравится зрителям.

В заключение Владимир Шалаев ответил на традиционный вопрос о планах команды на предстоящий сезон:

- Здесь всё просто. Такой клуб как "Авангард" не имеет права ставить задачи ниже финала конференции. Главная цель понятна - Кубок Гагарина выиграть хотят все. Учитывая же наш состав, тренерский штаб, наши спортивные амбиции, мы обязаны ставить перед собой только самые серьезные задачи - и решать их.