"Иртыш" потерпел третье поражение кряду

Неприятности для "речников" начались уже в дебюте поединка. На 4-й минуте после атаки левым флангом лучший снайпер гостей Иван Хлебородов угодил в штангу, а к отскочившему мячу первым подоспел Аркадий Бондаренко - 0:1. Ещё через 13 минут "Зениту" удалось удвоить преимущество в счёте. Автором гола стал Виталий Селецкий, отличившийся прямым ударом со штрафного с расстояния более тридцати метров. Не лучшим образом в этом эпизоде действовал голкипер омичей Илья Ерёменко, заранее выдвинувшийся вперёд в расчёте на передачу верхом. Этот маневр стража ворот не остался без внимания опытного Селецкого, который неожиданно выстрелил в ближний угол и через несколько секунд оказался в объятиях партнёров по команде - 0:2.

К подобному развитию ситуации футболисты "Иртыша" оказались не готовы. Нельзя сказать, что хозяева поля сдались без боя, но и своей лучшей игры в этот вечер они продемонстрировать не сумели. Вдобавок в нескольких моментах удача оказалась на стороне иркутян. Так на 53-й минуте Станислав Смирнов проверил на прочность перекладину неприятельских ворот. Он же в середине второго тайма вновь выиграл верховую дуэль у оппонентов, однако на сей раз футбольный снаряд прошёл рядом со штангой. Наконец за пять минут до окончания игрового времени, уже играя вдесятером (за две жёлтые карточки с поля был удалён Артур Шлеермахер), "речники" провели опасную атаку, на острие которой оказался Александр Струков, но переиграть в ближнем бою Илью Кунгурова ему не удалось. Итог - 0:2 - третье подряд "сухое" поражение омичей.

В первом тайме две грубейшие ошибки Антипова и Ерёменко привели к пропущенным голам. Во втором тайме постарались выровнять игру. Владели преимуществом, сражались, но ничего не получилось. Не хватает мастерства. Были моменты, но не смогли забить. Где-то и не везло, - отметил на пресс-конференции наставник "иртышовцев" Александр Дереповский.

В параллельной встрече в Барнауле определился чемпион группы "Восток". Победив хозяев поля со счётом 3:1, "Чита" гарантировала себе первое место в турнирной таблице, дающее право на повышение в классе.

Свой очередной поединок футболисты "Иртыша" проведут 21 мая в Южно-Сахалинске против "Сахалина".

Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2016-2017. Группа "Восток". 20-й тур.

"Иртыш" (Омск) - "Зенит" (Иркутск) - 0:2 (0:2).

Голы: Бондаренко, 4 (0:1), Селецкий, 17 (0:2).

"Иртыш": Ерёменко, Зиганшин, Кербс, Смирнов, Иванов, Бевза, Мясникевич, Шлеермахер, Н.Антипов (Струков, 68), Багаев (Берковский, 80), Мацюра (Ларионов, 46).

"Зенит": Кунгуров, А. Усов (Попов, 75), Р. Усов, Труфанов, Яковлев, Селецкий, Копытин, Бондаренко (Чернышев, 65), Михайлов (Богданов, 53), Хлебородов, Толмачёв (Ющук, 82).