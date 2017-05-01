Омский "Авангард" продлил контракт с лучшим бомбардиром сезона
Спорт  •   1 мая 2017, 15:35, последнее обновление 1 мая 2017, 16:00  •  печать

Омский "Авангард" продлил контракт с лучшим бомбардиром сезона

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Несмотря на появившуюся ранее информацию о том, что Николай Лемтюгов покидает омский клуб, хоккеист продлил контракт с "Авангардом".

В пресс-службе омского хоккейного клуба "Авангард" сообщили, что с нападающим Николаем Лемтюговым заключен двухлетний контракт. Таким образом, клуб опроверг информацию КХЛ о том, что хоккеист покинет расположение команды по соглашению сторон.

"Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт на два года с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона, нападающим Николаем Лемтюговым", - сообщили в клубе.

Добавим, что в прошлом сезоне Николай Лемтюгов забил 22 гола и сделал 18 результативных передач. Его показатель полезности составил +14. В апреле 2017 года хоккеисту был вручён кубок Киселёва как лучшему игроку по версии болельщиков.

Теги  •  #контракт #Николай Лемтюгов #ХК Авангард

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