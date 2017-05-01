Омский "Авангард" продлил контракт с лучшим бомбардиром сезона

Несмотря на появившуюся ранее информацию о том, что Николай Лемтюгов покидает омский клуб, хоккеист продлил контракт с "Авангардом".

В пресс-службе омского хоккейного клуба "Авангард" сообщили, что с нападающим Николаем Лемтюговым заключен двухлетний контракт. Таким образом, клуб опроверг информацию КХЛ о том, что хоккеист покинет расположение команды по соглашению сторон.

"Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт на два года с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона, нападающим Николаем Лемтюговым", - сообщили в клубе.

Добавим, что в прошлом сезоне Николай Лемтюгов забил 22 гола и сделал 18 результативных передач. Его показатель полезности составил +14. В апреле 2017 года хоккеисту был вручён кубок Киселёва как лучшему игроку по версии болельщиков.