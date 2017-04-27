Владимир Шалаев продлил контракт с "Авангардом"
Спорт  •  27 апреля 2017, 09:41, последнее обновление 27 апреля 2017, 09:42  •  печать

Владимир Шалаев продлил контракт с "Авангардом"

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Новое соглашение президента клуба будет действовать до окончания сезона 2019/2020.

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Дыбаль заявил о продолжении сотрудничества с президентом клуба Владимиром Шалаевым. Новый контракт рассчитан на три года.

Шалаев продолжит работу. Итоги спортивного сезона мы оцениваем всё-таки с достаточной долей скепсиса, несмотря на то, что сделали шаг вперёд, - приводит ТАСС слова Александра Дыбаля. - Но нам пора прогрессировать и по спортивным результатам: мы понимаем, в чём наши ошибки, - это ошибки и мои в том числе, я с себя ответственности не снимаю. Считаю, что клуб с нашим составом мог пройти дальше. Всё, что было, и хорошее, и плохое, - это наши совместные недостатки и достижения. В целом считаю, что сработали на четыре с большим минусом. Мы выделяем большие деньги - это не грандиозные средства в масштабах лиги, но многие клубы были бы рады получить такой бюджет. Менеджмент деньги считает, это, на мой взгляд, большое достижение Владимира Шалаева. Он реально вместе с Виктором Шалаевым построил систему, при которой затраты оптимизированы до очень высокого уровня. Это чувствуется, когда мы закупаем материально-технические средства по очень хорошим ценам, делаем хорошие правильные обмены.

Напомним, что на президентский мостик омичей Владимир Шалаев заступил в мае 2014 года. Под его руководством "ястребы" трижды подряд доходили до полуфинала Восточной Конференции розыгрыша Кубка Гагарина, где неизменно проигрывали.

Теги  •  #Владимир Шалаев #ХК Авангард #хоккей

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