Владимир Шалаев продлил контракт с "Авангардом"

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Дыбаль заявил о продолжении сотрудничества с президентом клуба Владимиром Шалаевым. Новый контракт рассчитан на три года.

Шалаев продолжит работу. Итоги спортивного сезона мы оцениваем всё-таки с достаточной долей скепсиса, несмотря на то, что сделали шаг вперёд, - приводит ТАСС слова Александра Дыбаля. - Но нам пора прогрессировать и по спортивным результатам: мы понимаем, в чём наши ошибки, - это ошибки и мои в том числе, я с себя ответственности не снимаю. Считаю, что клуб с нашим составом мог пройти дальше. Всё, что было, и хорошее, и плохое, - это наши совместные недостатки и достижения. В целом считаю, что сработали на четыре с большим минусом. Мы выделяем большие деньги - это не грандиозные средства в масштабах лиги, но многие клубы были бы рады получить такой бюджет. Менеджмент деньги считает, это, на мой взгляд, большое достижение Владимира Шалаева. Он реально вместе с Виктором Шалаевым построил систему, при которой затраты оптимизированы до очень высокого уровня. Это чувствуется, когда мы закупаем материально-технические средства по очень хорошим ценам, делаем хорошие правильные обмены.