Доминик Фурх может покинуть омский "Авангард"
Спорт  •  14 апреля 2017, 21:03, последнее обновление 14 апреля 2017, 21:11  •  печать

Доминик Фурх может покинуть омский "Авангард"

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Руководство омского клуба ведёт переговоры с вратарем команды Домиником Фурхом о новом контракте.

Сегодня, 14 апреля, Андрей Скабелка дал первую пресс-конференцию на посту главного тренера хоккейного клуба "Авангарда". Он рассказал о том, каких игроков и тренеров видит в составе команды.

Напомним, что клуб уже покинули Владимир Соботка, Дэвид Бут и Илья Зубов, еще у нескольких игроков заканчиваются контракты с клубом. Так, например, действующее соглашение "Авангарда" с 26-летним чешским хоккеистом Домиником Фурхом истекает 30 апреля.

"Сейчас я не отвечу вам на вопрос, остается ли Фурх. У него есть свои требования по контракту, и у нас есть свое видение на этот счёт. Мы сделаем ему предложение и посмотрим, примет ли он его. Мы очень тщательно подходим к решению вратарского вопроса. Если с Фурхом не договоримся, то, скорее всего, вратарская позиция останется легионерская", - заявил Андрей Скабелка.

Что касается тренерского штаба, здесь вакантной остается одна позиция. Сейчас, по словам Скабелки, Николай Мишин уже работает с вратарями, на месте Дмитрий Рябыкин, а в скором времени приедет Владимир Копать. 

Теги  •  #Андрей Скабелка #Доминик Фурх #контракт #пресс-конференция

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