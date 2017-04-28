Спортсмены заставят омские улицы гордиться своими именами
Спорт  •  28 апреля 2017, 15:32, последнее обновление 28 апреля 2017, 15:32  •  печать

Спортсмены заставят омские улицы гордиться своими именами

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В Омске состоится легкоатлетический пробег под девизом "Гордись своим именем, Улица".

С 10 по 14 мая в Омске пройдёт легкоатлетический пробег "Неделя бега - Эстафета памяти", приуроченный к празднованию победы советских войск над фашистами. На протяжении пяти дней омичи будут пробегать по улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны. Спортивное мероприятие состоится во всех округах города.

- 10 мая первыми эстафету примут жители Советского административного округа, далее она будет передаваться от округа к округу и завершится "Неделя бега" 14 мая в Ленинском административном округе, - рассказали в пресс-службе департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска.

Эстафета пройдёт на территории города во второй раз. В 2016 году в акции приняли участие более 1600 любителей человек. Организаторы обещают, что в этом году все участники получат открытки с изображением и краткой биографией героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны.

Отметим, что в дни проведения "Недели бега" с 10:30 до 13:00 будет перекрыто движение на улицах, где будут бежать омичи.

Теги  •  #9 мая #герой ВОВ #День Победы #пробег #спорт

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Комментарии
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Михайло Буртин  •  28 апреля 2017, 16:35

Очень увлекательно, побольше такого делать, ето очень занимательно и спортивно).

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