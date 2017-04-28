Спортсмены заставят омские улицы гордиться своими именами

С 10 по 14 мая в Омске пройдёт легкоатлетический пробег "Неделя бега - Эстафета памяти", приуроченный к празднованию победы советских войск над фашистами. На протяжении пяти дней омичи будут пробегать по улицам, названным в честь героев Великой Отечественной войны. Спортивное мероприятие состоится во всех округах города.

- 10 мая первыми эстафету примут жители Советского административного округа, далее она будет передаваться от округа к округу и завершится "Неделя бега" 14 мая в Ленинском административном округе, - рассказали в пресс-службе департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска.

Эстафета пройдёт на территории города во второй раз. В 2016 году в акции приняли участие более 1600 любителей человек. Организаторы обещают, что в этом году все участники получат открытки с изображением и краткой биографией героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны.

Отметим, что в дни проведения "Недели бега" с 10:30 до 13:00 будет перекрыто движение на улицах, где будут бежать омичи.