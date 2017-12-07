Инспекторы "обложили данью" водителей на посту ДПС в Омской области

Сотрудники спецроты полка ДПС вместе с руководством наладили систему, по которой брали взятки с водителей-нарушителей на Русско-Полянском посту за то, чтобы не привлекать их к ответственности, рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев. "Фактически обложили данью", - выразился он.

По такой схеме они действовали на протяжении года. Кроме того, следователи выявили отдельные эпизоды, когда дежурившие инспекторы сами брали деньги, не сообщая об этом подельникам. Большинство из них были уволены после возбуждения дела.

- Сложность расследования в том, что практически все участники событий заинтересованы, чтобы они остались неочевидны. Я имею в виду лиц, которые давали инспекторам взятки. В частности, была налажена работа по перевозке грузов, когда водители знали, кому и сколько заплатить, чтобы проехать пост, - пояснил Зайцев.

Он добавил, что тех, кто предлагал деньги, тоже привлекут к ответственности, отметив: "Спастись они смогут, если будут активно помогать расследованию".