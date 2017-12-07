Сотрудники омского морга брали взятки за работу с умершими

В Омске расследуется уголовное дело в отношении сотрудников патологоанатомического отделения ГКБ №11. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев.

Долгое время ритуальные компании и родственники умерших давали взятки сотрудникам морга за ускорение работы. По его словам, на сегодняшний день установлено уже 40 подобных случаев. Суммы взяток начинались от 3 тыс. руб.

- Основной сбор доказательств окончен, опрошены представители ритуальных компаний. Думаю, в начале следующего года определим состав группы и завершим расследование, - пояснил Михаил Зайцев.