Сотрудники омского морга брали взятки за работу с умершими
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 19:53, последнее обновление 7 декабря 2017, 20:48  •  печать

Сотрудники омского морга брали взятки за работу с умершими

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В Омске представители ритуальных компаний давали взятки работникам морга, чтобы быстрее получить тела умерших.

В Омске расследуется уголовное дело в отношении сотрудников патологоанатомического отделения ГКБ №11. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев.

Долгое время ритуальные компании и родственники умерших давали взятки сотрудникам морга за ускорение работы. По его словам, на сегодняшний день установлено уже 40 подобных случаев. Суммы взяток начинались от 3 тыс. руб. 

- Основной сбор доказательств окончен, опрошены представители ритуальных компаний. Думаю, в начале следующего года определим состав группы и завершим расследование, - пояснил Михаил Зайцев.

Теги  •  #взятка #ритуальные услуги #следственный комитет #уголовное дело

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