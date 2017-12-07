Следователи рассказали, кто в Омске чаще всего берет взятки
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 16:43, последнее обновление 7 декабря 2017, 16:43  •  печать

Следователи рассказали, кто в Омске чаще всего берет взятки

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Правоохранители и чиновники, распоряжающиеся имуществом, чаще всего попадаются на взятках, средний размер которой в Омской области чуть выше 100 тыс. руб.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной преступлениям коррупционной направленности, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области Алексея Похиленко, сейчас полиция расследует 66 фактов взяточничества, 12 из них - в крупном размере. В среднем, сумма каждой взятки составила 106 тыс. руб.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Сергей Цериградских добавил, что максимальный размер взятки среди расследуемых дел составил 600 тыс. руб.

- В целом коррупции подвержены такие сферы, как распоряжение городским и областным имуществом, бюджетное финансирование, лицензирование, здравоохранение. Чаще всего соглашаются брать взятки сотрудники правоохранительных органов, - уточнил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев.

Теги  •  #взятка #следователь #чиновник

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