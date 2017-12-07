Прокуроры рассказали о преступной группировке в омской мэрии
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 14:01, последнее обновление 7 декабря 2017, 14:01  •  печать

Прокуроры рассказали о преступной группировке в омской мэрии

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В Омске завершили расследование уголовного дела сотрудниц городской администрации, обвиняемых в получении взяток.

Как сообщил сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев, завершилось расследование уголовного дела в отношении четырех бывших и действующих сотрудниц департамента имущественных отношений мэрии. Начальник финансово-информационного управления Светлана Парадеева, главный специалист управления договорных отношений Надежда Журова, экс-начальник управления землепользования Елена Гусева и бывшая начальник отдела уличной торговли Фаризана Бережная, по версии следователей, работая по принципу организованной преступной группировки, задним числом переоформляли договоры за денежное вознаграждение от предпринимателей. В основном договоры заключались на аренду муниципальной собственности.

Им вменяется в вину девять эпизодов по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное организованной группой в крупном размере), в прокуратуре готовится обвинительное заключение. Михаил Зайцев отметил, что в отдельное производство выделено дело Бережной. Она активно сотрудничала со следствием и дала показания против бывших коллег.

Добавим, ранее сообщалось, что Светлана Парадеева, Надежда Журова, Елена Гусева и Фаризана Бережная были задержаны в сентябре прошлого года при передаче второй части взятки в 650 тыс. рублей за предоставление предпринимателю земельного участка без торгов.

Теги  •  #взятка #мэрия #ОПГ

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Комментарии
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Андрей Жадаев  •  7 декабря 2017, 16:03

Все им мало, мало. Сколько не давай, все равно мало.Не нажрутся никак.

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