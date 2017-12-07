Прокуроры рассказали о преступной группировке в омской мэрии

Как сообщил сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев, завершилось расследование уголовного дела в отношении четырех бывших и действующих сотрудниц департамента имущественных отношений мэрии. Начальник финансово-информационного управления Светлана Парадеева, главный специалист управления договорных отношений Надежда Журова, экс-начальник управления землепользования Елена Гусева и бывшая начальник отдела уличной торговли Фаризана Бережная, по версии следователей, работая по принципу организованной преступной группировки, задним числом переоформляли договоры за денежное вознаграждение от предпринимателей. В основном договоры заключались на аренду муниципальной собственности.

Им вменяется в вину девять эпизодов по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное организованной группой в крупном размере), в прокуратуре готовится обвинительное заключение. Михаил Зайцев отметил, что в отдельное производство выделено дело Бережной. Она активно сотрудничала со следствием и дала показания против бывших коллег.

Добавим, ранее сообщалось, что Светлана Парадеева, Надежда Журова, Елена Гусева и Фаризана Бережная были задержаны в сентябре прошлого года при передаче второй части взятки в 650 тыс. рублей за предоставление предпринимателю земельного участка без торгов.