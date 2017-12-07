Бывший временный глава омского Росприроднадзора попал под следствие

Сергея Еремина заподозрили в том, что он давал указания подчиненным умалчивать о нарушениях природоохранного законодательства.

Сегодня, 7 декабря, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев рассказал прессе, что под следствием оказался бывший исполняющий обязанности главы регионального Росприроднадзора Сергей Еремин. Как уточнил Зайцев, подчиненные Еремина обнаружили нарушение в деятельности одного из предприятий, но тот дал указание не привлекать компанию к ответственности. Сейчас следствие устанавливает ущерб от действий чиновника, а также выявляет другие факты нарушений, которые мог совершить Сергей Еремин, когда исполнял обязанности руководителя ведомства.

Добавим, Еремин был заместителем Александра Щербакова, который также обвиняется в должностном преступлении.

- По версии следователей, Щербаков помог компании "Мерк" уйти от ответственности за совершение экологических правонарушений. Сейчас он отстранен от должности. Есть определенная цепочка: сначала руководитель привлечен, сегодня его заместитель привлекается, - отметил Михаил Зайцев.