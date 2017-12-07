Каждый пятый омич живет за порогом бедности
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 16:23, последнее обновление 7 декабря 2017, 16:33  •  печать

Каждый пятый омич живет за порогом бедности

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18 % работающих омичей получают зарплату меньше десяти тысяч рублей. При этом среднестатистический омич зарабатывает в два раза больше прожиточного минимума.

Сотрудники "РИА Рейтинг" на основе данных Росстата составили рейтинг по распределению зарплат в регионах России. Критериями сравнения стали: доля высокооплачиваемых работников, зарабатывающих более 100 тыс. руб. в месяц, доля низкооплачиваемых сотрудников с зарплатой менее 10 тыс. руб., а также медианная зарплата (чистая зарплата среднего россиянина) и коэффициент Джини (степень расслоения в обществе).

Так, только 4,1 % россиян зарабатывают свыше 100 тыс. руб. в месяц без учета НДФЛ. Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Ненецком АО доля высокооплачиваемых работников почти 24 %, а в Чукотском АО и Москве по 21 % и 17 % соответственно.

В конце рейтинга оказались регионы, в которых большое количество сотрудников зарабатывает менее 10 тыс. руб. Аутсайдерами стали Дагестан (35 %) и Карачаево-Черкесская Республика (30,5 %). При этом в девяти регионах России доля людей, получающих такую зарплату, превышает 25 %.

Омская область оказалась в середине рейтинга по количеству высокооплачиваемых сотрудников. Она заняла 47 строчку из 85. В регионе есть только 1,31 % специалистов, которые зарабатывают более 100 тыс. руб., и 17,8 % тех, кто получает менее 10 тыс. руб. При этом  медианная зарплата составила 19,5 тыс. руб., а коэффициент Джини - 0,32 (чем ближе к единице, тем сильнее расслоение). Добавим, согласно рейтингу, средний омич зарабатывает в 2,1 раза больше по отношению к прожиточному минимуму.

Теги  •  #зарплата #работа #регионы

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Комментарии
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Наталья Стаценко  •  7 декабря 2017, 17:35

Анализ есть. А изменится ли ситуация в лучшую для людей сторону или так и будут просто констатировать факты?

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Олег Гелин  •  7 декабря 2017, 17:09

Даже не верится, что у нас столько людей не дотягивают до "десятки". Не представляю, как прожить на эти деньги.

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