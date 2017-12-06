Омские работодатели скрывают зарплаты и рабочие места

Как сообщает Главное управление государственной службы занятости населения Омской области, в нынешнем году вынесено 62 постановления о назначении наказаний в отношении работодателей. Главным образом из-за того, что они не уведомляют службу занятости об имеющихся вакансиях. Эту проблему затронули на заседании координационного комитета по содействию занятости населения. Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов подчеркнул, что по сравнению с 2015 годом количество вакансий в региональной базе данных увеличилось с 17 до 25 тысяч.

- В тоже время значительное число свободных рабочих мест находится вне областной базы данных. Далеко не все исполняют требования закона. В 2017 году вынесено 62 постановления о наказаниях в отношении работодателей. В основном, это предупреждения, но есть и примеры административных штрафов, - отметила заместитель начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области Олеся Кайль.

Подобная забывчивость предпринимателей может обернуться для них штрафом. Для юридических лиц он составляет от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, подчеркивают специалисты управления, зарплата, указанная работодателем в вакансии, не всегда соответствует действительности. По факту она иногда оказывается ниже заявленной.

- Причем эти факты не всегда связаны с преднамеренными действиями работодателей, - продолжает Олеся Кайль. - Дело в том, что в информации о вакансиях зарплата указывается с учетом премий и стимулирующих выплат. Чтобы их получить, гражданину необходимо отработать какой-то период времени на данном предприятии или показать высокую производительность труда. Не каждый человек с этими требованиями справляется.

По данным регионального ГУ государственной службы занятости, средний уровень заработных плат, заявленных в областной банк вакансий, за 2017 год составил 22,5 тыс. руб., тогда как за тот же период 2016 года - 15 тыс. рублей.