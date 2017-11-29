В новом году омичам повысят зарплату  
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 19:09, последнее обновление 29 ноября 2017, 19:25  •  печать

В новом году омичам повысят зарплату  

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На 4% вырастет заработная плата у работников госучреждений, которым ее не повышали в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина.
 

Сегодня, 29 ноября, о запланированном повышении рассказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Вопрос обсудили на заседании правительства региона.

- Вы знаете, что сейчас реализуются майские указы, но президент уже Российской Федерации принял новое решение - увеличить минимум на 4% заработную плату сотрудникам государственных федеральных и муниципальных учреждений, которые не попадали под майские указы. Повышение коснется всех сфер: образования, здравоохранения, соцзащиты, лесного хозяйства, - пояснил Владимир Куприянов.

По его словам, зарплаты вырастут с января 2018 года. В бюджете Омской области на 2018 год уже заложено 205 млн руб. на эти цели, в местных бюджетах - еще около 50 млн руб. Зарплаты повысят вожатым, сиделкам, соцработникам, уборщицам, охранникам, поварам, бухгалтерам, прочему персоналу.

- 4% - это не совсем уровень инфляции, но повышения для прочих категорий не было уже в течение нескольких лет. Это первый этап повышения, как будет дальше - покажет жизнь, - подытожил Куприянов. 

Теги  •  #Владимир Куприянов #госслужащий #зарплата

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