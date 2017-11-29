В новом году омичам повысят зарплату  

Сегодня, 29 ноября, о запланированном повышении рассказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Вопрос обсудили на заседании правительства региона.
- Вы знаете, что сейчас реализуются майские указы, но президент уже Российской Федерации принял новое решение - увеличить минимум на 4% заработную плату сотрудникам государственных федеральных и муниципальных учреждений, которые не попадали под майские указы. Повышение коснется всех сфер: образования, здравоохранения, соцзащиты, лесного хозяйства, - пояснил Владимир Куприянов.
По его словам, зарплаты вырастут с января 2018 года. В бюджете Омской области на 2018 год уже заложено 205 млн руб. на эти цели, в местных бюджетах - еще около 50 млн руб. Зарплаты повысят вожатым, сиделкам, соцработникам, уборщицам, охранникам, поварам, бухгалтерам, прочему персоналу.
- 4% - это не совсем уровень инфляции, но повышения для прочих категорий не было уже в течение нескольких лет. Это первый этап повышения, как будет дальше - покажет жизнь, - подытожил Куприянов.