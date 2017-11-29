В новом году омичам повысят зарплату  

На 4% вырастет заработная плата у работников госучреждений, которым ее не повышали в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина.

Сегодня, 29 ноября, о запланированном повышении рассказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Вопрос обсудили на заседании правительства региона.

- Вы знаете, что сейчас реализуются майские указы, но президент уже Российской Федерации принял новое решение - увеличить минимум на 4% заработную плату сотрудникам государственных федеральных и муниципальных учреждений, которые не попадали под майские указы. Повышение коснется всех сфер: образования, здравоохранения, соцзащиты, лесного хозяйства, - пояснил Владимир Куприянов.

По его словам, зарплаты вырастут с января 2018 года. В бюджете Омской области на 2018 год уже заложено 205 млн руб. на эти цели, в местных бюджетах - еще около 50 млн руб. Зарплаты повысят вожатым, сиделкам, соцработникам, уборщицам, охранникам, поварам, бухгалтерам, прочему персоналу.